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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler

Tahkikat Bild Sağlık Ekipleri 

-- Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dört yol azında dönüş yapmaya çalışan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesinde bulunan dört yolda meydana geldi. İddiaya göre iki ayrı yöne dönmeye çalışan otomobillerin çarpışması sonucu çarpışan iki otomobilde bulunan yolculardan toplamda 3 kişi kazayı hafif şekilde atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-
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