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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Bursa'da iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangından detay

Polis Tahkikat Polis Ekipleri Müstakil Ev Trol 

-Ekiplerden detay
-Cevreden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da odun sobasından kaynaklı müstakil bir evde yakın çıktı, çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde, odun sobasından kıvılcımları dışarı çıkmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından bitişik halde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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