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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da iki farklı kaza

Bursa’da iki farklı kaza

Kazadan detay

( BURSA ) BURSA

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Benzin İstasyonu Aşırı Hız Polis Ekipleri 


- Bursa’da kısıtlamanın başlamasıyla farklı noktalarda iki ayrı kaza meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar maddi hasar oluştu. Kazalar, Yıldırım ve Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araçta boş olan yolda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerden biri benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Diğer araç ise takla attı. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, başka bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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