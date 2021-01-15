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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü

Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü

Olay yerinden detay

Sağlık Ekibi Katil Zanlısı Trafik Polisi Pompalı Tüfek Direksiyon 

-Ekiplerden detay
-Hayatını kaybeden gençlerden detay

( BURSA )- Akşam saatlerinde araç içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı trafik polislerince olay yerinde yakalandı BURSA

- Bursa'da park halindeki otomobilin içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı, silah sesini duyan trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde yan yolda park halindeki 16 LV 550 plakalı Şahin marka aracın içinde saat 20.15 sıralarında yaşandı. Henüz kimlikleri belli olmayan iki arkadaş araç içinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sürücü direksiyon başında, arkadaşı ise kapıdan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede iki arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet şeridi çeken polis, olay yerinde inceleme başlattı. Katil zanlısı ise silah seslerini duyarak olay yerine gelen trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (BÖ-İHS)
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