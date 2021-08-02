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Bursa'da husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü

Bursa'da husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Silahlı Kavga Bild Kurşun Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Degirmenlikizik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre B.Y, ile S.Y, , aralarında husumet bulunan Yasin Dere'nin iş yerine geldi. Otomobilden inen B.Y. ile S.Y, iş yerine girip Yasin Dere'ye ateş açtı. Göğsünden vurulan Yasin Dere, kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Dere, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Dere'nin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. (BÖ-
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