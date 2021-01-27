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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da hortum dehşeti kamerada

Bursa'da hortum dehşeti kamerada

Hortumun çatıları uçurduğu anlar

Tahkikat Kamera Sansi Şiddetli Rüzgar Sanayi Sitesi 

-zarar gören araçlar
-vatandaşların bağrışmaları

( BURSA - 2)- Hortum iş yerlerinin çatılarını böyle uçurdu- Sanayi sitesinde hortum çıktı 1 kişi yaralandı 20 iş yeri 12 araç zarar gördü BURSA

- Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir sanayi sitesinde hortum çıktı. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (UGR-
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