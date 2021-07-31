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Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Hırsızdan görüntü

Tahkikat Küçük Kız Polis Merkezi Kız Çocuğu Hırsız 

-Mahalleliden görüntü
-Küçük kızdan görüntü

( BURSA )- Bursa'da girdiği evde hırsızlık yaparken farkedilince kaçmaya çalıştı , mahalleli tarafından yakalandı BURSA

- Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde küçük kız çocuğu farkedince kaçmaya başladı.
Hırsızlık şüphelisi şahıs ise kaçmak isterken mahalleli tarafından yakalandı. Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada evde bulunan küçük kız çocuğu farketti. Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldırarak hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı. Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü. Olay yerine gelen ekipler hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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