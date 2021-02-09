Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

zanlının yakalanması ve paraların bulunması

( BURSA )- Hırsız, çaldığı paraları sakladığı yerden böyle çıkardı BURSA

Jandarma Akalan İtiraf Hırsız Irak 


- Bursa'da bir ikametten 4 bin 500 lira çalan hırsız, kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün Samanlı Mahallesi 2. Serin Sokak adresinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki K.E, pantolonunun cebinde 4 bin 500 lirayı bırakarak evden ayrıldı. Geldiğinde ise parasının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Yapılan araştırmada, şüphelinin 27 yaşındaki M.A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler şahsı Samanlı Mahallesinde kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından yakalamayı başardı. Zanlı suçunu itiraf ederek, bahçede parayı sakladığını söyledi.

İtiraf üzerine olay yerine giden ekipler, saklanan 4 bin 500 lirayı alarak sahibine teslim etti. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı