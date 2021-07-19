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Bursa’da hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı

Bursa’da hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı

Kurban pazarı detayları

Kurban Pazarı Tedbirler Kamera Yansıma Hayvan 

-kurban pazarı drone görüntüsü
-Kurban alan vatandaş röportajı
-kurban satıcıları ile röportaj
-koçların taşınması
-büyükbaş detayı
-küçükbaşlardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında geçen yıllara göre beklenen hareketlilik yaşanmadı. Bursa’da kurulan hayvan pazarlarında bayrama saatler kala beklenen yoğunluk yaşanmadı. Türkiye’nin dört bir yanında pandemi gölgesinde girilen Kurban Bayramı heyecanı hayvan pazarlarına yansımadı. Korona virüs salgınından kaynaklı alınan tedbirler neticesinde, son üç bayram sonrası ilk defa kısıtlamanın olmadığı bir bayram yaşayacak olan vatandaşlar, bu bayramı eş, dost, akrabaları ile geçirebilecek. Türkiye’nin farklı noktalarından Bursa’nın hayvan pazarlarına gelen satıcıların ise kimi işlerden memnun olurken, kimi ise hayvanlarının elinde kaldığını vurguladı. Bayramın birinci ve ikinci gününün pazarları daha hareketlendirebileceğini düşünen satıcılar, küçükbaş hayvanların bin 500 ile 3 bin TL arası satıldığının altını çizdi. Büyükbaşlar ise 7 bin lirayla 30 bin liraya kadar alıcısını bekledi. Kurbanının taşımak isteyen vatandaşlarında zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.
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