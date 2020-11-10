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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da hayat 09.05'te durdu

Bursa'da hayat 09.05'te durdu

Vatandaşların araçlarından inerek ve cam ve balkonlarından saygı duruşu durması ve istiklal marşı okuması

( BURSA ) - BURSA

Saygı Duruşu Bolat İstiklal 


- Bursa'da saat 09.05'de hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşunda dururken, bazı vatandaşlar cam ve balkonlarından anma törenlerine eşlik etti. Bursa'da vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla saat 09.05'de Atatürk heykelinin önünde buluştu. Burada sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, bazıları ise cam ve başkanlarından eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte anma son buldu. Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa protokolü de katıldı.
(HG-İHS)
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