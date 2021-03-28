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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi

- Drone ile parkın yoğunluğu

Polis Hafta Sonu Kalaba Güneşli 

-- Aktüel vatandaşlar röp ve detaylar

( BURSA )- Bursalıların kurallara uyduğu açık hava gezisi drone ile görüntülendi BURSA

- Bursa'da hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar açık alanlar ve parklara akın etti. Yoğun kalabalığın olduğu Mihraplı Parkında ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde güzel havanın tadını çıkardığı görüldü.
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Hüdavendigar Kent Parkında havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar akın etti. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde 9 aylık sürecin tadını çıkardığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Diğer yanda vatandaşlar mihraplı deresinin kenarına attığı sandalyelere birlikte ailecek güzel vakit geçirdi. Bursa polisinin ise çevrede ve parkta devriyeler atarak ara ara kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle parka gelen vatandaşlar ise," artık insanlar evde kapalı kalmaktan bunaldı. AVM yerine bir çok kişi açık havayı tercih ediyor. Zaten görüldüğü gibi herkes mesafeye uygun şekilde maskesi takılı şekilde gününü geçiriyor. Bu şekilde giderse zaten bu illeten kısa zamanda kurtuluruz" dedi.
(HG-
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