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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da havai fişekli 23 Nisan gösterisi mest etti

Bursa'da havai fişekli 23 Nisan gösterisi mest etti

HAVAYİ FİŞEK GÖSTERİSİNDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, kentin 3 farklı noktasında havai fişek gösterisi gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin 3 farklı noktasında eş zamanlı olarak havai fişek gösterisi gerçekleştirdi. Tophane Saat Kulesi, Mihraplı Parkı ve Millet Mahallesi'nde iftar sonrası gerçekleşen havai fişek gösterisi Bursa'nın pek çok noktasından izlendi. Vatandaşlar havai fişek gösterisine evlerinin balkonlarından eşlik ederken, manzaraya hayran kaldılar.
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