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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da halk otobüsünde mesafe tartışması

Bursa'da halk otobüsünde mesafe tartışması

İki kadının tartışması

( BURSA ) - BURSA

Kamera Halk Otobüsü 


- Bursa'da özel halk otobüsünde iki kadının sosyal mesafe ve maske tartışması kameralara yansıdı. Olay, 21 nolu Samanlı Heykel arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın otobüsün dolu olmasına tepki gösterdi. Kamerasını çıkartıp çekmeye başlayan kadın bu duruma söylenince içeridekiler de kendisine tepki gösterdi. Sonrasında vatandaşların araya girmesiyle büyümeden son bulan tartışma kameralar tarafından da görüntülendi.
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