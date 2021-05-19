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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Yangına müdahale

İtfaiye Aracı Gökyüzü Geri Dönüşüm İtfaiye Eri Yükselen 

-Yaşanan telaş
-Drone ile havadan görüntü

( BURSA - DRONE)- Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havadan görüntülendi BURSA

- Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Tesiste zarar oluşurken, dumanların gökyüzünü kapladığı yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında çıktı. Plastik, tekstil ve ahşap malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangından yükselen dumanlar, Bursa'nın pek çok bölgesinden görüldü.
Olay yerine gelen 12 itfaiye aracı, 3 tanker ve 32 itfaiye eri, yangına özel robotlu araçla hem havadan hem karadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tesiste büyük maddi zarar oluştu. Öte yandan yaşanan telaş ve yangın anı, drone ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (BÖ-
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