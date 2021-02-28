Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan büyük yangın kontrol altında

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan büyük yangın kontrol altında

yangından drone ve aktüel görüntüler

Gökyüzü Patlama Sesi Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Aktüel 

-söndürme çalışmalarından detaylar

( BURSA -DRONE)- Yangın, drone ile havadan görüntülendi- Patlamalar yaşandı, İstanbul-Bursa Yolu trafiğe kapatıldı BURSA

- Bursa'da otomobil yedek parça ve hurdaların bulunduğu bir geri dönüşüm tesisinde çıkan büyük yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, drone ile havadan görüntülendi. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Yalova Caddesi'nde otomobil yedek parça ve hurdaların bulunduğu bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye İstanbul-Bursa Yolu üzerinde bulunan bir araç geri dönüşüm tesisinde önce patlama sesi, ardından yangın meydana geldi. Alevlerin ve dumanların tesisi sarmasıyla vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına farklı noktadan müdahale etti. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın sebebiyle İstanbul-Bursa Yolu, polis eşliğinde trafiğe kapatıldı. Öte yandan meraklı vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yangını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda tekrar tekrar ikaz etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Büyük yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı