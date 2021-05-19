Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

- Bursa’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

( BURSA - 2) BURSA

İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekstil ve ahşap malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 10 itfaiye aracı yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (ÖZ-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement