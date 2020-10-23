Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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( BURSA )- Hurdalık alanda çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi BURSA



- Bursa’da geri dönüşüm malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, faciaya yol açmadan söndürüldü Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit mahallesi 1.gündoğdu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşün malzemelerinin bulunduğu fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Durumu gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar alevleri korku dolu gözler ile izlerken, alevler geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.



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