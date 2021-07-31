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Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi

Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi

Şüphelinin ekip otosuna konulması

Polis Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da Gece Kartalları devriye esnasında şüphe üzerine durdurdukları iki şahsın üstünde yaptığı aramalarda 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay, Bursa’nın Emek ilçesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Emek Polis Merkezi’nde görev yapan bekçiler devriye görevi esnasında şüphelendikleri iki şahısı durdurdular. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler şüpheli şahısların üstünde toplam 2,5 kg uyuşturucu madde buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürdü. Şüpheli 2 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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