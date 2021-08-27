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Bursa'da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarptı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarptı

Bursa'da freni patlayan kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarptı

Kamyondan detay

Tahkikat Bild Direksiyon 

-Olay yerinden detay

( BURSA )- Freni patlayan kamyon evin duvarına çarparak durabildi BURSA

- Bursa'da freni patlayan içecek yüklü kamyon 3 aracı biçtikten sonra evin duvarına çarparak durabildi. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi üzerinde meydana geldi. Dik rampadan çıkmaya çalışan içecek yüklü 16 CVU 19 plakalı kamyonun sürücüsü frenlerin boşalması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla aşağıya doğru geri geri kayan kamyon önce park halindeki üç araca çarptı, sonrasında bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, duvara saplanan kamyon çekici yardımıyla çıkarılabildi. Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobillerden biri de çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-İHS)
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