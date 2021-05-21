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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da feci kaza: 3 yaralı

Bursa'da feci kaza: 3 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntüler

Hastane Jandarma Trafik Kazası Trol 

-Yaralılardan görüntüler
-Olay yeri görüntüleri
-Röportaj
-Yaralının hastaneye getirilişinden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Bir başka araç ise takla atan araca çarptı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolunda Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi istikametinden, Bursa istikametine gitmekte olan Mustafa Türkyılmaz (38) idaresindeki 16 VS 250 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında yolun yağmurdan dolayı kayganlaşmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Cengiz Fidanlı (51) idaresindeki 16 JJ 742 plakalı bir başka araç takla atan otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobilin şoförü Mustafa Türkyılmaz ile yanında bulunan 7 yaşındaki kızı Eylül Türkyılmaz yaralandı. Kaza mahalline ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile kızı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer aracın sürücüsü Cengiz Fidanlı'ya ise hafif yaralı olduğu için ambulansta müdahale edildi.
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