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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da feci kaza: 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da feci kaza: 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi ağır yaralandı

Olay yeri detay

Kurbanlık Hayvan Cenaze Avcılık Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Kaza yapan araçların kaldırılması detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi ağır yaralandı. Devrilen TIR'ın dorsesindeki hayvanlardan 1'i telef oldu. Kaza bu gece 04.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hakan Gönül(40) yönetimindeki 03 RF 338 plakalı kurbanlık hayvan yüklü TIR, Turanköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan saniyeler sonra aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yusuf Şal(36) yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen tıra çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobildeki eşi Türkan Şal(35) ve kızı 1 yaşındaki Ayla şal ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye arama kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan anne ve kızını kurtardılar. Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR'ın içindeki 100 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu. Kurbanlık hayvanlar başka TIR'a yüklenerek Bursa'ya sevk edildiler. 4 saat boyunca ulaşıma kapalı kalan Bursa-Ankara karayolu, araçların çekiciler ile kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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