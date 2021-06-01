Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

vatandaş cep telefonu görüntüsü

Fabrika Hastane Mobilya Fabrikası Mobilya Cep Telefonu 

-düşen kişinin yerde yatması
-hastaneye götürülmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Olay Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 24. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında internet kablosu montajı yapan Muhammed Lezgi Aydın (22), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan gencin imdadına fabrika çalışanları yetişti. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (SD-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement