Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da fabrika yangını...Milyon değerindeki malzemeler küle döndü

Bursa’da fabrika yangını...Milyon değerindeki malzemeler küle döndü

Dumanlardan görüntüler

Fabrika Yangını Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Röportaj
-Detaylar

( BURSA -EK)-Fabrikada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle etrafındaki 3 fabrikaya sıçradı BURSA

- Bursa'da bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fabrikada gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken, fabrikadaki malzemeler yangını alev topuna çevirdi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve 50’e yakın itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken milyon değerindeki malzemeler küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement