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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da ev yangınında facia önlendi

Bursa’da ev yangınında facia önlendi

Yangının yaşandığı ev genel görünümü ve çıkan dumanlar

Ev Yangını Bild Elektrik Kontağı Yangına Müdahale Trol 

-Söndürme çalışmaları
-Yangında çıkartılan tüplerden görüntü

( BURSA )- Yangında alevler tüp deposuna ulaşmadan söndürüldü BURSA

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen ev yangınında alevler tüp dolu depoya ulaşmadan kontrol altına alındı ve olası facia önlendi. Yangın bugün Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye Caddesi numara 52’deki ikamette meydana gelen yangını komşular fark ederek büyük tehlikenin önlenmesini sağladı. Edinilen bilgiye göre, E.U.’a ait evde kiracı olarak oturan M.K. (20) sabah evden ayrıldı. Ardından evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu ev sahibine bildirdi. İkinci kattaki evin altında ise berber ve yine E.U’ya ait tüp deposu bulunuyordu. Tüplerin patlama riskine karşı yardımcı olan komşular, 19 küçük tüp, 23 tane de büyük tüpün kısa sürede depodan çıkarılmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın için soruşturma başlatıldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. (SD-
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