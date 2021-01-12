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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını devirdi

Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını devirdi

-Olay yeri detay

Asırlık Çınar Şiddetli Lodos Kalaba Çınar Ağacı Kaçış 

--Hasar alan araçlar detay
--Şerafettin Torun röp

( BURSA ) -- Bursa'da yarım asırlık çınar iki aracın üzerine devrildi BURSA

- Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan meydanında yarım asırlık çınar ağacı, şiddetli lodosa dayanamayarak gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi. Akşam saat 19:30 sıralarında büyük bir gürültüyle devrilen 60 yıllık çınar ağacı, 16 AEV 777 plakalı lüks cip ile 16 NRM 47 plakalı aracın üzerine devrildi. Gün içerisinde yoğun insan kalabalığının yaşandığı meydan, kısıtlamaya az bir zaman kala boşalınca olası can kaybı yaşanmadı. Gürültüyü duyarak evlerin pencerelerine ve meydana çıkan mahalle sakinleri, çınar ağacının araçların üzerine devrildiğini görünce şaşkınlık ve korku dolu anlar yaşadı. Olay anında evine gitmekte olan Şerafettin Torun, “Rüzgarın şiddetine dayanamadı çınar ağacı. Arabalar vardı onların arabaların üzerine devrildi. Allaha verecek ki insanlara bir şey olmadı. O da en büyük sevincimiz. Şiddetli lodos olunca herkes kaçışmıştı. İnsan yoktu. Olan arabalara oldu. Çınar 60 yaşındaydı. Belediye ekipleri ve park bahçeler karar almıştı kesilecekti” ifadeleriyle olayı anlattı. (AK-
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