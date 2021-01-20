Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da eşsiz kar manzaraları mest etti

Bursa’da eşsiz kar manzaraları mest etti

Belediyenin çektiği klibin görüntüleri

Tarihi Saat Kulesi Kar Manzaraları Tarihi Mekan Irak 

-Bursa klasörüne gönderildi

( BURSA -DRONE)- Kara doyduğumuz günleri geride bırakırken Bursa’nın karlı tarihi mekanları zihinlere böyle kazındı BURSA

- Tüm Türkiye’nin aylardır beklediği karlı günler yavaş yavaş geride kalırken Bursa’nın birbirinden ünlü tarihi mekanları karla kaplı görüntüleriyle zihinlere bir kez daha kazındı. Seyrine doyum olmayan manzaraların yaşandığı Bursa’da kar Bursalıları mest etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü sanatçı Nilüfer’in "Her yerde kar var" şarkısı eşliğinde çekilen görüntülerde Bursa’nın tarihi mekanları kar altındaki görüntüleriyle izleyenleri bir kez daha mest etti. Yeşil Türbe’den Tophane surlarına, Irgandı Köprüsü’nden tarihi saat kulesine, Ulucami’den Heykel Meydanı’na, Millet Bahçesi’nden donan Mihraplı deresine kadar Bursa’nın güzellikleri gözler önüne serildi. (SA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı