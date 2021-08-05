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Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada

Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

İlk Müdahale Alışveriş Kamera Gözaltı Sağlık Ekipleri 

-Arşiv-

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuran İbrahim S. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü. Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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