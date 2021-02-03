Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı öğrenciler ölümden döndü

Bursa'da engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı öğrenciler ölümden döndü

- Kaza yapan işçi servisi ve detaylar

( BURSA ) BURSA

Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler İşçi Servisi Engelli Öğrenci 


- Bursa'nın İznik ilçesinde engelli öğrenci taşıyan servis aracı kamyonet ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 7'sı özel gereksinimi olan öğrenci 15 kişi ölümden döndü. Kaza, İznik-Apazar'ı karayolunda 13.30'da meydana geldi. Çerkeşli ve Beşevler'den aldığı 7 özel gereksinimli öğrenci ve 5 veliyi İznik'te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yola çıkan 16 RBR 15 plakalı servis sürücüsü Ö.T., tali yoldan karayoluna kontrolsüz birşekilde çıkan M.B'nin kullandığı 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 öğrenci yara almadan kurulurken, kadın hostes hafif yaralandı. Yaralı hostes ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı