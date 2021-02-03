Bursa'da engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı öğrenciler ölümden döndü



- Bursa'nın İznik ilçesinde engelli öğrenci taşıyan servis aracı kamyonet ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 7'sı özel gereksinimi olan öğrenci 15 kişi ölümden döndü. Kaza, İznik-Apazar'ı karayolunda 13.30'da meydana geldi. Çerkeşli ve Beşevler'den aldığı 7 özel gereksinimli öğrenci ve 5 veliyi İznik'te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yola çıkan 16 RBR 15 plakalı servis sürücüsü Ö.T., tali yoldan karayoluna kontrolsüz birşekilde çıkan M.B'nin kullandığı 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 öğrenci yara almadan kurulurken, kadın hostes hafif yaralandı. Yaralı hostes ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (HG-



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