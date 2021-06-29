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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü, detaylar

( BURSA - 1)- Cesna 172 tipi uçak havalimanı karşısındaki meyve bahçesine mecbur iniş yaptı BURSA

Polis Kırım Eğitim Uçağı 


- Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HG-İHS)
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