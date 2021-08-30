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Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Kavgadan görüntü

( BURSA ) - BURSA

Polis Savaş Bild Polis Ekipleri 


- Bursa'da bir düğünde kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir mahalle düğününde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. (ABE-İHS)
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