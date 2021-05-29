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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

operasyondan görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Köpek 

-ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle operasyon düzenlendi.
10 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhangazi ilçe merkezli olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonunda ardından çalışmalarına devam eden ekipler 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 10 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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