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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

-Operasyon anları polis kamerası

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Narkotik Köpek 

--Drone görüntüleri
--Polislerin çatılarda uyuşturucu araması
--Narkotik köpeğinin araması

( BURSA ) -- Narkotik operasyonunda 8 kişi yakalandı BURSA

- Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik drone ve narkotik köpekleriyle operasyon düzenlendi.
8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Orhangazi ilçe merkezli olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram Metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 8 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (AK-MŞ)
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