Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkan kadın gazetecilerden çay istedi

Bursa’da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkan kadın gazetecilerden çay istedi

Gazetecilerin kadına çay vermesi

Yağmurlu Semt Pazarları 

-Detay
-Kadının konuşması

( BURSA )-Semt pazarlarında geceleyen kadın gazetecilerden bir bardak çay istedi, ikram edilen sıcak bir bardak çay ile mutlu oldu BURSA

- Bursa’da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı'nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.’nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" demesi izleyenleri duygulandırdı. Gece 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı’nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi. Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. 43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, ’Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok" dedi.
Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, "Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement