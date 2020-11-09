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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

Vatandaş tarafından çekilen görüntüler

( BURSA ) - BURSA

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da dorsesi yan yatmış halde çevreyolunda seyreden Tır'ın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bursa- İzmir yolunda 61 K 15604 plakalı tırın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tırın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. (AU-
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