Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da dolu yağışı mahsülleri vurdu

Bursa’da dolu yağışı mahsülleri vurdu

Dolu yağışından detay

( BURSA ) BURSA

Tarım Dolu Yağışı Irak 


- Bursa’nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi. Bursa’nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazisi başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri zarar gördü. Yağışın ardından tarlaya ve bağlarına giden çiftçiler, zarar gören tarım ürünlerini inceledi. (GB-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement