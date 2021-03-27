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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa’da 'dijital el öpme' dönemi

Bursa’da 'dijital el öpme' dönemi

öğrencilerden detaylar

Muhabir Öğrenciler 

-yaşlılardan detaylar
-ekrandan el öpme
-yaşlılarla röportaj

( BURSA )- Korona virüs sebebiyle öğrenciler huzurevindeki büyükleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler BURSA

- Bursa'da bir okulun öğrencileri huzurevi sakinleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler. Kamera karşısında oldukça keyifli vakit geçirip sosyalleşme imkanı bulan huzurevi sakinlerinin ve öğrencilerin heyecanı dikkat çekti. İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kaplıkaya Huzurevi sakinleri Tayyare Kültür Merkezi'nde el işi sergisi açtı. Ancak yaşlılar korona virüs tedbirleri sebebiyle kendi sergilerini gezemediler. Onlar adına sergiyi Özel Ataevler Koleji öğrencileri gezdi. Bu ziyaretlerinin ardından da öğrenciler huzurevi sakinlerini dijital olarak ziyaret ettiler. 65 yaş üstü vatandaşlar sosyal yaşamdan kopma noktasına geldi. Özel Ataevler Koleji öğrencileri bu konuya çözüm bulmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kaplıkaya Huzurevi’ni dijital olarak ziyaret ederek dijital el öpme projesini hayata geçirdiler. Kamera karşısında oldukça keyifli zaman geçirerek sosyalleşme imkanı bulan huzurevi sakinlerinin ve öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pandemi kısıtlamalarının hayatlarında neleri değiştirdiğini ve yaptıkları sergi hakkında huzurevi sakinlerine sorular soran öğrenciler, projeyi devam ettirmek istediklerini ifade ettiler. Etkinliğin Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, belediye yetkilileri de uzun süredir huzurevi sakinlerinin el işi sergisine hazırlandıklarını huzurevi sakinlerinin sosyal ilişki kurmalarının yolunu açtıkları için Özel Ataevler Koleji öğrencilerine teşekkür ettiler.
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