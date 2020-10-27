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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Bursa'da dereye uçan otomobilden yara almadan kurtuldular

- Bursa'da dereye uçan otomobilden yara almadan kurtuldular

- Yaralıların araçtan çıkarılması

Polis Tahkikat Uçan Otomobil Polis Ekipleri Amman 

-- Kaza yerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik yükseklikte bulunan köprüden dereye uçtu. Araç kullanılamaz hale gelirken içerisinde bulunan 2 kadın yara almadan kurtuldu. Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Soğukkuyu köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki Marva Seymen'in kullandığı 16 AIB 935 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 3 metre yüksekliğindeki köprüden dereye uçtu. Takla atarak durabilen otomobilde bulunan Marva Seymen ve 36 yaşındaki Najlaa Samman çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-
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