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Bursa'da denize deneme ağları atıldı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da denize deneme ağları atıldı

Bursa'da denize deneme ağları atıldı

balıkçı teknesinden detay

( BURSA ) - BURSA

Balıkçı Teknesi Körfez Müsilaj Efes Yasaklar 


- Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı. Yalova Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde denize ağ atan balıkçılar, 30 kasa sardalya avlarken, ağların temiz çıkması yüzleri güldürdü. Yapılan denetimler sonucu yasakların kalkacağı öğrenildi. Müsilaj sıkıntısının ardından balıkçıların yüzleri güldü. (HT-MŞ)
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