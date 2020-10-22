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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da demir ustası ölümden döndü

Bursa'da demir ustası ölümden döndü

Ambulansla hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-İnşaattan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katından düşen işçi ölümden döndü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan demir ustası Aydın T. (47) bir anda dengesini kaybedince ikinci kattan aşağı düştü. Düşen ustanın yardımına diğer işçiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralanan Aydın T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasından ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SA-SD-
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