Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da dehşet...Elinde testere ile ölü bulundu

Bursa'da dehşet...Elinde testere ile ölü bulundu

Olay yerine gelen 112 ekipleri

Tahkikat Ormanlı Kızık Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Yüzükoyun yatan yaşlı adam
-Çevreden detaylar

( BURSA )- Ağaç kesmek isteyen yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu BURSA

- Bursa'da ormanlık alana ağaç kesmek için giren yaşlı adam henüz belirlenemeyen sabahtan dolayı elindeki testere ile ölü bulundu.Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ağaç toplamak için çıkan Nurettin Kürdaş (63) ormanlık alana girdi. Elindeki testere ile kurumuş ağaçların dallarını kesen Kürdaş, bir dalı kestiği esnada yüzükoyun yere yığıldı. Bir daha yerden kalkamayan Kürdaş'ı patikadan geçen vatandaşlar gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kürdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı