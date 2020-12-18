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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da dehşet: Çocuk parkında arkadaşının boğazını kesti

Bursa'da dehşet: Çocuk parkında arkadaşının boğazını kesti

YARALININ DETAYLARI

İlk Müdahale Tahkikat Polis Merkezi Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-112 AMBULANSINDAN TEDAVİSİ
-AMBULANSIN GİTMESİ
-ÇOCUK PARKINDAN DETAYLAR
-ZANLININ DETAYLARI
-ZANLININ ARACA BİNDİRİLMESİ
-BIÇAKTAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da çocuk parkında sohbet ettiği arkadaşı ile tartışmaya başlayan kişi, belinden çıkardığı bıçak ile arkadaşının boğazını kesti. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk parkında buluşan Y.T. ile F.D. sohbet etmeye başladı.
2 arkadaş, aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle F.D. belinde bulunan bıçağı çekerek arkadaşının boğazını kesti.Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda, alkollü oldukları iddia edilen arkadaşlardan Y.T. kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşını kanlar içinde gören F.D. ise bıçak ile birlikte kaçmaya başladı.
Parkın yakınlarında bulunan Güven Timleri, kısa sürede F.D.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Y.T.’yi yaptıkları ilk müdahaleni ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.Gözaltına alınan F.D., polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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