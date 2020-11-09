Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Operasyon yapılan evde bulunan birinin göz altına alınması Bursa 'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltıBURSA (AA) - Bursa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım