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Bursa'da damada görülmemiş eziyet
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da damada görülmemiş eziyet

Bursa'da damada görülmemiş eziyet

- Damada tayt giydirilip oynatılması

Kamera 

-- Leğende çamaşır yıkatılması
-- Göbeğine ruj sürülmesi
-- Gelin ve damat röportaj

( BURSA - ÖZEL)- Damada tayt giydirip çamaşır yıkattılar BURSA

- Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı. Damada gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Leğende çamaşır yıkatılıp oynatılan damadın karnına rujla gelin ve damadın isimleri yazıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. (HG-MŞ-SO-Y)
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