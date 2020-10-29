Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da Cumhuriyet şöleni

Bursa'da Cumhuriyet şöleni

Meşaleden detay

Allah Havai Fişek 

-Havai fişekten detay
-Erdiden röportaj
-Drone görüntüleri

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uludağ eteklerinde yakılan binlerce meşale görsel şölen yapıldı. Merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerinde bulunan Kuştepe Mahallesi'nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok sayıda meşale dağıtıldı. Saat 21.00'da okunan İstiklal Marşı'yla aynı anda yakılan 1000 meşale, görsel şölen oluşturdu. On binlerce mahalleli gösteriye katılırken, Uludağ eteklerindeki görsel şölen yapıldı. Organizasyonu şefi Erdi D.’’ Biz 4 senedir bu organizasyonu ayarlıyoruz. Şuana kadar 1 bin 400 tane meşale ve 800 havai fişek aldık. Bütün arkadaşlarımızla birlikle Bursa’mızın rengi olan yeşil meşalelerle kutlamamızı yaptık. İnşallah bütün bayramlarda da yakışır bir şekilde etkinliklerimize devam edeceğiz. Cumhuriyeti bütün ışıkla aydınlatmaya devam edeceğiz.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı