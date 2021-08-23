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Bursa’da canlarını hiçe saydılar.. Gençlerin hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkların anlar kamerada
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da canlarını hiçe saydılar.. Gençlerin hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkların anlar kamerada

Bursa’da canlarını hiçe saydılar.. Gençlerin hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkların anlar kamerada

Yola geçen gençlerden görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Ölüm Tehlikesi Cep Telefonu 


- Bursa’da "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler ortaya çıktı. 2 genç ana caddenin ortasında yoğun trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştılar. Bu anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay merkez Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 genç İzmir yolu üzerinde ana caddeden yolun karşısına geçmeye çalıştılar. Yayaların yola girmesinin yasak ve tehlikeli olduğu ana caddeye girerek yolun karşısına geçmeye çalışan gençler, yoğun trafikte ölüm tehlikesini hiçe saydı. Gençler, şans eseri bir facia yaşanmadan karşıya geçtiler. Görenler ise olayı şaşkın ve korkulu gözlerle izlediler. (ABE-İHS)
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