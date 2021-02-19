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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da cami kubbesinde tehlikeli temizlik

Bursa'da cami kubbesinde tehlikeli temizlik

Adamın cami kubbesinde temizlik yaparken görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Kubbe 


- Bursa'da karla kaplı caminin kubbesinde hiçbir önlem alınmadan yapılan temizlik çalışması görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Merve Camisi'nin kubbesinde biriken karları temizlemek için hiçbir önlem almadan çalışan bir kişi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
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