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Bursa’da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı

Bursa’da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı

Polis merkezinden çıkarılışı

( BURSA ) BURSA

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalan Sinan D (35) tutuklandı. Daha evvel birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camiinde yaşandı. İki camide bulunan 5 musluk ve batarya kimliği meçhûl kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkânları ile yenilediklerini belirterek, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin” dediler. Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan D. (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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