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Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu

Bursa’da bir parkta erkek cesedi bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Savcı Kimlik Tespiti Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Cesetden görüntü
-Ekiplerden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde akşam saat 22.00 sıralarında Ebu İshak mahallesi’ne bağlı kamberler parkında meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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