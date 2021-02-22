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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesindeki bir marketin depo kısmında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.Sıracevizler Mahallesi Bahçe Sokak'taki bir marketin depo kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Yangında, depo kısmındaki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, markette de hasar oluştu.

Polis Market Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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