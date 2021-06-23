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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa'da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Olay yeri polis ekipleri

Polis Altın Gözaltı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Ölen kişi detay
-Çevreden detaylar
-foto

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik Küçük Kumla mahallesi de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, Gemlik İlçesi Kumla Kanal boyu mevkisi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eviden çıkan Nizamettin Güngörmüş(55) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede zanlı olarak bir kişi gözaltına aldı. Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. İsimli zanlının daha önce de çeşitli defalar havaya ateş ettiği ve yaşlı adama sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek ateş ettiği öğrenildi. Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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